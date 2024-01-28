Tanju Özcan, tepki çeken 'Dilber' paylaşımını sildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından İnci Taneleri dizisindeki oyuncu Hazal Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği anlara ilişkin sahneyi Bolu'nun havadan görüntülerinin yer aldığı videoyla birleştirip paylaştı.

Özcan, sahnede dans eden 'Dilber' karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz" notuyla paylaştı. Özcan, sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşımını bir süre sonra sildi.

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını söyledi. Özcan, mizah içeren paylaşımlar yapmaya devam edeceğini belirterek, "Dizinin tanıtım fragmanında ağırlıklı olarak bu sahne kullanıldı. Milyonlarca paylaşım aldı. Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde kullandım. Şehrin tanıtımı için kullandım. Orada bence geri kafalılar sanatçıya değil sanatçıdan sonraki Bolu'nun nasıl güzelleştiğinin görüntülerine baksınlar. Ben klasik bir siyasetçi değilim. Türkiye'de sevenimiz varsa bu sebepten. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Paylaşımının sanki çok ayıp bir şey yapmış gibi tepkiye sebep olmasına şaşırdığını belirten Özcan, "O dizi legal bir dizi, bu da fragmanı. Bu fragman her yerde haftalardır dönüyor. Dizi de yayında ve milyonlarca kişi izliyor. Kadın kardeşlerimize son derece saygım var. Beni herkes bilir. Orada Türkiye'de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu'nun ne güzel bir şehri olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu farklı bir şeye eviriyorlar. Bunu yapanlar boş adamlar. Sanatçıya değil devamına baksınlar. Bolu ne kadar güzel bir şehir oldu onu görsünler" dedi.