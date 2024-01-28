Kocaelispor taraftarı yeri göğü inletti

AKIN AKIN GİTTİLER

Yine bir İzmir deplasmanı ve yine taraftar akın etti. Yeşil Siyahlılar Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nı doldurdu. Kocaelispor’un efsane teknik adamı Denizli’nin stadında ilk kez oynayacak Kocaelisporlular nostalji yaşadı.

ALTAYLILAR TAKIMA KÜSTÜ

Kocaelispor’un dost takımı Altay’da taraftarlar takıma küskündü. Yaklaşık 300 400 kişilik Altay seyircisi de maçı takip etmeye geldi. Tribünler bomboş kaldı. Bu da Kocaelispor taraftarını daha da hareketlendirdi.

BUZ GİBİ YAĞIŞLI HAVA

Tüm yurtta olduğu gibi Ege’de de kış havası hakimdi. 4 dereceye düşen hava sıcaklığının yanı sıra hafif yağmur çiseliyordu. Ancak maç saatinde yağmur yağmayacağı Metroloji tarafından açıklandı

ZEMİN İYİYDİ

Maçta nemli ve yağmurlu havaya rağmen zemin son derece sıhhi ve futbol oynamaya müsaitti. Futbolcular rahatça masa ısındılar.