Kocaelispor taraftarı yeri göğü inletti

AKIN AKIN GİTTİLER
Yine bir İzmir deplasmanı ve yine taraftar akın etti. Yeşil Siyahlılar Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nı doldurdu. Kocaelispor’un efsane teknik adamı Denizli’nin stadında ilk kez oynayacak Kocaelisporlular nostalji yaşadı.
ALTAYLILAR TAKIMA KÜSTÜ
Kocaelispor’un dost takımı Altay’da taraftarlar takıma küskündü. Yaklaşık 300 400 kişilik Altay seyircisi de maçı takip etmeye geldi. Tribünler bomboş kaldı. Bu da Kocaelispor taraftarını daha da hareketlendirdi.
BUZ GİBİ YAĞIŞLI HAVA
Tüm yurtta olduğu gibi Ege’de de kış havası hakimdi. 4 dereceye düşen hava sıcaklığının yanı sıra hafif yağmur çiseliyordu. Ancak maç saatinde yağmur yağmayacağı Metroloji tarafından açıklandı
ZEMİN İYİYDİ
Maçta nemli ve yağmurlu havaya rağmen zemin son derece sıhhi ve futbol oynamaya müsaitti. Futbolcular rahatça masa ısındılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.