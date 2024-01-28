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Boşanma aşamasındaki Bahar, kocası tarafından katledildi

Zonguldak'ta 22 yaşındaki Bahar, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledildi.

Anadolu Ajansı
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Boşanma aşamasındaki Bahar, kocası tarafından katledildi mask

Zonguldak'ta T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'nin (22) babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi'ndeki eve gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K'ye ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
# acil, sağlık, özel

28 Oca 2024 - 19:32 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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