Yine Esenyurt yine yabancı uyruklu dehşeti

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün yabancı uyruklu Wanderson J.L'nin (25) bir binanın 6'ncı katındaki dairesinden düşerek yaşamını yitirmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Wanderson J.L'nin arkadaşı olduğu belirlenen R.P'yi gözaltına aldı.
BACAĞINDA 3 BIÇAK YARASI BULUNDU
Talatpaşa Mahallesi'nde, oturduğu evin balkonundan sitenin bahçesine düşen Wanderson J.L, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Wanderson J.L'nin bacağında 3 bıçak yarası olduğunun belirlenmesi üzerine polis çalışma başlatmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.