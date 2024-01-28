- Asayiş

Yine Esenyurt yine yabancı uyruklu dehşeti

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin 6'ncı katındaki daireden düşerek hayatını kaybeden Wanderson J.L'nin ölümüyle ilgili şüpheli R.P. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Yine Esenyurt yine yabancı uyruklu dehşeti mask

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün yabancı uyruklu Wanderson J.L'nin (25) bir binanın 6'ncı katındaki dairesinden düşerek yaşamını yitirmesi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, Wanderson J.L'nin arkadaşı olduğu belirlenen R.P'yi gözaltına aldı. 

BACAĞINDA 3 BIÇAK YARASI BULUNDU

Talatpaşa Mahallesi'nde, oturduğu evin balkonundan sitenin bahçesine düşen Wanderson J.L, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Wanderson J.L'nin bacağında 3 bıçak yarası olduğunun belirlenmesi üzerine polis çalışma başlatmıştı.

28 Oca 2024 - 20:13 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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