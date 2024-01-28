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Kartepe'de kayak kuyruğu!

Türkiye’nin en önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe’de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu zirveye adeta akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
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Kartepe'de kayak kuyruğu! mask
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İstanbul’a yakınlığıyla bilinen gözde turizm merkezlerinden Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla zirveye çıkış ve inişlerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarıyla bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de trafik yoğunluğunu en aza indirmek için bölgede görev yapıyor.
# Kartepe Kayak Merkezi, kar, Kartepe, Hava, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

28 Oca 2024 - 20:50 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yahyakaptan - Kayak yapacak kabiliyet nerede bunlarda? Sucuk ekmek yer dönerler ancak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 22:11
01

Emekli - Kartepeye kayak kaymaya gidenlerin çogu türk vatandaşlık verilen Avrupa'dan gelen insanlar ve araplar.türkler fakir oraya çıkabilecek para yok.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 28 Ocak 21:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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