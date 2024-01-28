Kartepe'de kayak kuyruğu!

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen gözde turizm merkezlerinden Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla zirveye çıkış ve inişlerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarıyla bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de trafik yoğunluğunu en aza indirmek için bölgede görev yapıyor.
İstanbul’a yakınlığıyla bilinen gözde turizm merkezlerinden Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla zirveye çıkış ve inişlerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yahyakaptan - Kayak yapacak kabiliyet nerede bunlarda? Sucuk ekmek yer dönerler ancak
Emekli - Kartepeye kayak kaymaya gidenlerin çogu türk vatandaşlık verilen Avrupa'dan gelen insanlar ve araplar.türkler fakir oraya çıkabilecek para yok.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.