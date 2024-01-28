YOLUN SONU SÜPER LİG: 0-2

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
9' Kocaelispor karşı ceza sahaya tehlikeli geldi. Candeias orta açtı, ceza sahası içinde karşı savunma topu uzaklaştırdı. 13' Atila'nın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topta Emir Ortakaya kaleciyle karşı karşıya çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 28' Tanque ceza sahası içinde kaleyi denedi ve top sekti. Cihat Çelik önünde kalan topa vurdu ancak top kaleyi bulmadı. Çok net gol pozisyonu kaçtı. İlk yarıda son dakikalarda maçın temposu düştü. Top kayıpları ve dışarı çıkan toplar maçın temposunu düşürdü. 36' dakikada Beridze ceza sahası dışından kaleyi denedi top auta çıktı. 45' Ceza sahası içinde Beridze ve Tanque'nin topu kontrol edememesiyle net gol pozisyonları kaçtı.
ADETA GAZOZUNA MAÇ GİBİYDİ… TANKE KURTARDI
Kocaelispor ikinci yarıya hızlı başladı. 60' dakikada tehlikeli geldi. Beridze'nin ceza sahasına ortasında Tanque topa yetişemedi. 75' Beridze ceza sahası dışından tekrar kaleyi denedi. Top az farkla auta çıktı. 78' Ceza sahası içinde karambole topu önüne alan Tanke topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 1-0 öne geçti. Kouakou 90+6'da topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Yeşil Siyahlılar Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek.
ALTAY:0-KOCAELİSPOR:2
ALTAY:
45. MUSTAFA ÇALIŞKAN*
11. MURAT ULUÇ*
(Dk.58 3. YUSUF TEKİN **)
88. ÖZGÜR ÖZKAYA*
6. CEYHUN GÜLSELAM**
44. KUBAN ALTUNBUDAK*
5. SEFA ÖZDEMİR*
17. SALİH SARIKAYA*
28. MEHMET GÜNDÜZ*
77. ONUR EFE*
23. MURAT BERKAN *
(32. ARDA GEZER dk.68**)
7. EREN ERDOĞAN*
Yedekler
13. ULAŞ HASAN
4. HİKMET ÇOLAK
25. TUGAY GÜNDEM
20. ENES YETKİN
21. ALİ KIZILKUYU
30. CANER BAYCAN
99. NURETTİN KÜÇÜK
34. ENES ÖĞRÜCE
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ *
4. EMİR ORTAKAYA***
8. YUSUF CİHAT ÇELİK**
10. CANDEIAS*
(70. BARIŞ ALICI dk.86?)
14. GIORGI BERIDZE**
(7. CEM EKİNCİ dk.77**)
19. ATİLA TURAN*
32. MEHMET YILMAZ*
44. JOSIP VUKOVIC**
(41. REİS AMARAL dk.72**)
47. RAMIL SHEIDAEV**
(11. CHRISTIAN KOUAKOU dk.72 **)
55. YUSUF ABDİOĞLU**
99. DOUGLAS TANKE**
(24. İBRAHİMA FOFANA dk.86?)
Yedekler
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA
21. BEDİRHAN YILDIZ
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
HAKEMLER: Yunus Dursun*, Azad İlhan *, Arif Dilmeç **, Lütfullah Aslan(Dördüncü Hakem), Koray Gençerler( Var), Abdullah Bora Özkara(Avar)
SARI KARTLAR: Dk.20 Murat Uluç, dk.40 Sheidaev
GOLLER: Tanke dk.78, Koaukou 90+6
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Turanoglu - Hayırlı olsun 3 puan kötü oyun ile kazanabiliyorsak e güzel
Fakat 62 yaşındayım bu takimi ekrandan izlemek zulüm bunu anladım
Ertuğrul hocam bizide düşün ne olursun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.