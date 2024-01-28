YOLUN SONU SÜPER LİG: 0-2

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

9' Kocaelispor karşı ceza sahaya tehlikeli geldi. Candeias orta açtı, ceza sahası içinde karşı savunma topu uzaklaştırdı. 13' Atila'nın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topta Emir Ortakaya kaleciyle karşı karşıya çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 28' Tanque ceza sahası içinde kaleyi denedi ve top sekti. Cihat Çelik önünde kalan topa vurdu ancak top kaleyi bulmadı. Çok net gol pozisyonu kaçtı. İlk yarıda son dakikalarda maçın temposu düştü. Top kayıpları ve dışarı çıkan toplar maçın temposunu düşürdü. 36' dakikada Beridze ceza sahası dışından kaleyi denedi top auta çıktı. 45' Ceza sahası içinde Beridze ve Tanque'nin topu kontrol edememesiyle net gol pozisyonları kaçtı.

ADETA GAZOZUNA MAÇ GİBİYDİ… TANKE KURTARDI

Kocaelispor ikinci yarıya hızlı başladı. 60' dakikada tehlikeli geldi. Beridze'nin ceza sahasına ortasında Tanque topa yetişemedi. 75' Beridze ceza sahası dışından tekrar kaleyi denedi. Top az farkla auta çıktı. 78' Ceza sahası içinde karambole topu önüne alan Tanke topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 1-0 öne geçti. Kouakou 90+6'da topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Yeşil Siyahlılar Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek.



ALTAY:0-KOCAELİSPOR:2

ALTAY:

45. MUSTAFA ÇALIŞKAN*

11. MURAT ULUÇ*

(Dk.58 3. YUSUF TEKİN **)

88. ÖZGÜR ÖZKAYA*

6. CEYHUN GÜLSELAM**

44. KUBAN ALTUNBUDAK*

5. SEFA ÖZDEMİR*

17. SALİH SARIKAYA*

28. MEHMET GÜNDÜZ*

77. ONUR EFE*

23. MURAT BERKAN *

(32. ARDA GEZER dk.68**)

7. EREN ERDOĞAN*

Yedekler

13. ULAŞ HASAN

4. HİKMET ÇOLAK

25. TUGAY GÜNDEM

20. ENES YETKİN

21. ALİ KIZILKUYU

30. CANER BAYCAN

99. NURETTİN KÜÇÜK

34. ENES ÖĞRÜCE

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ *

4. EMİR ORTAKAYA***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

10. CANDEIAS*

(70. BARIŞ ALICI dk.86?)

14. GIORGI BERIDZE**

(7. CEM EKİNCİ dk.77**)

19. ATİLA TURAN*

32. MEHMET YILMAZ*

44. JOSIP VUKOVIC**

(41. REİS AMARAL dk.72**)

47. RAMIL SHEIDAEV**

(11. CHRISTIAN KOUAKOU dk.72 **)

55. YUSUF ABDİOĞLU**

99. DOUGLAS TANKE**

(24. İBRAHİMA FOFANA dk.86?)



Yedekler

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA

21. BEDİRHAN YILDIZ

45. MESUT CAN TUNALI

53. BURAK ÖKSÜZ

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

HAKEMLER: Yunus Dursun*, Azad İlhan *, Arif Dilmeç **, Lütfullah Aslan(Dördüncü Hakem), Koray Gençerler( Var), Abdullah Bora Özkara(Avar)

SARI KARTLAR: Dk.20 Murat Uluç, dk.40 Sheidaev

GOLLER: Tanke dk.78, Koaukou 90+6