Körfez Erzurumlular Derneği kendi binasına kavuştu!

Körfez Erzurumlular Derneği, Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi’nde yer alan ve 7 yıldır kiracı olarak kullandıkları dernek salonunu satın aldı. Dernek Başkanı Yavuz Göğdemir ve yönetimi, Erzurumlu iş adamlarının da desteği ile 3 milyona dernek binasını satın almayı başardılar.

Bu müjdeli haber için kahvaltılı toplantı düzenleyen dernek yönetimi, Erzurumlu siyasiler, bürokratlar ve üyeler ile birlikte bir araya geldiler. Kahvaltı sonrasında da geleneksel hale gelen cağ kebabı ziyafeti verildi.

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Körfez Erzurumlular Dernek Başkanı Yavuz Göğdemir tarafından müjdeli haberin verildiği kahvaltılı buluşmaya, Erzurumlu olan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, İYİ Parti’nin yine Erzurumlu olan SKM Başkanı Mete Gür ve yöneticileri, AK Parti’nin Erzurumlu olan Belediye Meclis Üyesi aday adayları Tugay Polat, Mehmet Sayım, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, çok sayıda konuk ve üye katıldı.

SATIN ALMAK NASİP OLDU

Kahvaltı sonrasında konuklara ve üyelere bilgi veren Dernek Başkanı Yavuz Göğdemir, “7 yıl bu binayı kullandıktan sonra satın almak nasip oldu. Bina sahipleri bizden bu süre içinde bedel almadılar ve satarken de gereken kolaylığı sağladılar. Erzurumlu iş adamlarının desteği ile 2.5 milyon lira ödendi, kalan 500 bin lirayı da yönetim ve üyelerimizin yardımı ile tamamlayacağız. Bu süreçte bize destek veren her kese teşekkür ederiz. Bundan sonra dernek binamızda yenilikler yapacağız ve gerektiği zaman üyelerimizin cemiyetleri içinde kullanacağız” dedi.

SOHBET EDİLDİ

Daha sonra sırayla duygu ve düşüncelerini belirtmeleri için konuklara söz verildi. İlk konuşan Azmi Cihat Hatipoğlu, Erzurumluların bir araya geldikten sonra her şeyi yapmaya güçleri olduğunu söyleyerek, “Ben Vakfın kurucuları arasındayım. Derneğin kendi binasına kavuşması bize mutluluk verdi. Buraya parti rozeti takarak gelmedim, sohbet kahvaltısı için bir araya geldik. Erzurumlular olarak hangi siyasi partide olursa olsun göreve talip olan arkadaşlarımızı desteklemeliyiz” dedi.

Daha sonra siyasi konuşma yapılmadan her kes duygu ve düşüncelerini aktardı ve çay eşliğinde sohbet edildi. Öğlen saatlerinde ise geleneksel hale gelen cağ kebabı ziyafeti verildi. Azmi Cihat Hatipoğlu’da cağ kebabının başına geçerek, hem soğuk havada odun sıcaklığıyla ısındı, hem de etin pişmesine yardım ettikten sonra konuklara ikram etti.