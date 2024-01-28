İYİ Parti seçime hazır

Milletvekillerinin yer aldığı toplantıda Körfez’i de İlçe Başkanı Mehmet Candemir, Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, Meclis Üyesi aday adayları ve ilçe yönetimi kalabalık gurupla temsil etti.

Yerel seçim sürecinde adaylarını bir bir belirleyen İYİ Parti’de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yerel seçim sürecinin masaya yatırıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ve Teşkilat Koordinatörü Adnan Sinan Çakıroğlu katılım sağladı.

ADAYLAR KATILDI

İl Başkanı Nusret Acur ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin’in de hazır bulunduğu programa il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları katıldı. Yerel seçimlere dönük fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda İYİ Parti, “Kocaeli’de yerel seçimlere hazırız” mesajı verdi.

Toplantıya kalabalık gurupla katılan Körfez ekibi, seçimlere de kazanmaya inandıklarını ve kenetlendiklerini gösterdiler. Toplantı çıkışında İl Başkanı Nusret Acur ile birlikte resim çektiren Körfez ekibi, seçim mesajını da vermiş oldu.