Süper Lig’e çıkarsak, bu kez tamamen kapanacağız: Siyasi garanti vermeden, Süper Lig hayali kurmayalım…

Kocaelispor Altay karşısında adeta öldü öldü dirildi. Sahaya zar zor çıkabilen teknik direktörsüz Altay, adeta 10 kişiyle defans yapıp Kocaelisporu ceza sahası içine sokmadı. Buna rağmen ilk 45 dakikada Yusuf Cihad, Tonque, Emir ile pozisyonlarda buldu. Ancak son derece yorgun gözüken futbolcular dağları taşları dövdü. Altay’ın kalecisine adeta top gelmedi.



Bu tip kriz içindeki takımlar daima kriz ortamında bir iki hafta aşırı motive olur, sağ solu belli olmaz. Altay’da böyle bir görünüm sergiledi. 42 yaşındaki Murat Uluç, 20 yaşındaki Emir’e faul yapıp sarı kart görürken, “insan torununa bunu yapar mı?” diyesim vardı. Hayli komik bir durumdu. Bu da bu ligin ne kadar aciz bir lig olduğunu gösterdi. Süper Lig de pek ciddiye alınacak bir lig değil. E o zaman biz nerede oynayacağız?



Benim bu Süper Lig’e çıkmaya hiç niyetim yok. İstanbul’un mahalle takımları Süper Lig’de oynuyor, asırlık takımları 4, 5 farkla yeniyor. Çünkü ligin gerçek beyleri yok. 90’larda fırtına gibi esip Avrupa’da son 8 takım arasına kalmış Kocaelispor, şimdi Süper Lig’de olsa tozu dumana katar.

Sakarya, mahalle takımı Ümraniye karşısında son dakikada 1 puan alıyor.



Göztepe Çorum’da 1 puana seviniyor.

Bursa 3. Lige düşüyor.

Eskişehir ortalarda yok.

Gençlerbirliği toparlanamıyor.

Erzurum ortada yok.

Denizli nerede?

Sonuç iflas etmiş bir ligde sert takımı Eyüpspor, Kasımpaşa, Pendik Süper Lig’de boy gösterirken, yukarıdaki dev Anadolu takımları kös kös bakıyor.

Neden mi?

Çünkü Anadolu takımlarını belediye başkanları yönetiyor.

İbrahim Karaosmanoğlu takımı şampiyon yaptı, adamı etmediğini bırakmadılar, çekti gitti. Kulüp amatör kümeye düştü. Kümeye düşme utancını yaşadı. Tahir Büyükakın bu seneki ödemelere bile zar zor yetişiyor, SüperLig’de bunun 5 katı para lazım.

Bu kentin emlak paraları ile suç işleyen şirketlerin kapısına gidip sponsorluk almayla 35 yıl önceki Sefa Sirmen’in yaptığını yapıyoruz. Körfez kirleniyor, kent parsel parsel satılıyor, Kocaelispor’a destek sağlanıyor.

Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Kartal Kayra Yılmaz günlerce Kocaelispor kapısında yatıp takıma katılmak istediler. Kocaelispor onları beğenmedi. Hepsi Dünya yıldızı oldu.

Tanke, Amaral, Candeias bu Kocaelisporlu çocuklarımızın yanında şu anda tribünde ancak bizi izler. Bu kafayla gideceğimiz yer belli. Süper Lig’e çıkarsak bu takım bu kez açılmamak üzere kapanır. Tarih tekerrür ediyor.

Yine de kazanmak güzel. Süper Lig’de olmak güzel.

Tüpraş varken, Ford varken, Hyundai varken, Brisa varken bizim Şampiyonlar Ligi’nde yer almamız gerekiyor…

Ama hala yer altındayız.