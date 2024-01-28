Gebze'de uyuşturucu baskını!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze'de bir depoya uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında uyuşturucu için sera sistemi kurulduğu tespit edildi. Ekipler 500 kök kenevir imha edilmek üzere söküp sera sistemine de el konuldu. Operasyonu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Gebze’de Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan operasyonla 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadeleriyle duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.