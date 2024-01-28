28 Oca 2024 - 21:42- Asayiş G:

Gebze'de uyuşturucu baskını!

Gebze'de düzenlenen uyuşturucu için sera sistemi kurulduğu tespit edildi. 500 kök kenevir ele geçirildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Gebze'de uyuşturucu baskını! mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze'de bir depoya uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında uyuşturucu için sera sistemi kurulduğu tespit edildi. Ekipler 500 kök kenevir imha edilmek üzere söküp sera sistemine de el konuldu. Operasyonu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Gebze’de Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan operasyonla 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadeleriyle duyurdu
# Gebze, uyuşturucu, sera, medya, tespit

28 Oca 2024 - 21:42 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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