Gebze'de uyuşturucu baskını!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze'de bir depoya uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında uyuşturucu için sera sistemi kurulduğu tespit edildi. Ekipler 500 kök kenevir imha edilmek üzere söküp sera sistemine de el konuldu. Operasyonu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Gebze’de Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan operasyonla 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadeleriyle duyurdu