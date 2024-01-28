4 ilçede elektrikler kesilecek!

|BAŞİSKELE
|DOGANTEPE, DOĞANTEPE
|12. SK., 16. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD.
|29.01. 2024
|12:00
|15:00
|BAŞİSKELE
|KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK
|AHMET YESEVİ SK., BEYAZ ZAMBAK SK., GÜLŞENİ SK., GÜNDOĞAN SK., KARANİ SK., ÖZEN SK., TUNAHAN SK., VELİ SK., YAKACIK, YAKACIK CD., ZORLU, ZORLU SK.
|29.01.2024
|09:00
|13:00
|BAŞİSKELE
|DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE
|1., 1. SK., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EKŞİ SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., ORUÇ, ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK.
|29.01.2024
|13:00
|17:00
|İZMİT
|SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.
|29.01.2024
|09:00
|13:00
|DERİNCE
|GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA
|AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ
|29.01.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|YESILYURT, YEŞİLYURT
|17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, DİCLE SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK.
|29.01.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ, PİRİ REİS, YENİKENT
|1, 1082/3. SK., 2424. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3318, 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., 4426. SK., 4432., 4433., 4434., 4436, 4438, 4439., 4440, 4449., 4450, 4450., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HANIMNİNE SK., HARMAN SK., HİLAL SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., LOKMAN SK., MADEN, MADEN CD., MENEKŞE SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUHTAR SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEVGİ SK., SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., TUZLA, UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİL SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZEMZEM SK.
|29.01.2024
|01:00
- Gündem
4 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
28 Oca 2024 - 21:54 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.