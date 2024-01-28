İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı.