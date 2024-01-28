28 Oca 2024 - 22:14- Yaşam G:

İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü

İstanbul'da akşam saatlerinde Fatih ve Eyüpsultan’da etkili olan yar yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı.
# kar, kar yağışı

28 Oca 2024 - 22:14 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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