CHP İzmit'ten ön seçim sonrası "aile yemeği"

CHP İzmit İlçe Örgütü, yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan Adayı'nın belirlenmesi için ön seçim gerçekleştirmiş ve Fatma Kaplan Hürriyet seçimi kazanmıştı. Ön seçimin ardından CHP İzmit İlçe Örgütü, mahalle temsilcileri ve aileleri bir araya geldi. İzmit Dernekler Yerleşkesi'nde bir araya gelen CHP'liler, İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile beraber aile yemeği düzenledi. Yerel seçim hakkında değerlendirmelerin bulunduğu toplantıda "Beraber başaracağız, kazanan İzmit halkı olacak" mesajı verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.