CHP İzmit'ten ön seçim sonrası "aile yemeği"

CHP İzmit İlçe Örgütü, yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan Adayı'nın belirlenmesi için ön seçim gerçekleştirmiş ve Fatma Kaplan Hürriyet seçimi kazanmıştı. Ön seçimin ardından CHP İzmit İlçe Örgütü, mahalle temsilcileri ve aileleri bir araya geldi. İzmit Dernekler Yerleşkesi'nde bir araya gelen CHP'liler, İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile beraber aile yemeği düzenledi. Yerel seçim hakkında değerlendirmelerin bulunduğu toplantıda "Beraber başaracağız, kazanan İzmit halkı olacak" mesajı verildi.