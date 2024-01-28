Santa Maria Kilisesi saldırganları yakalandı

Bugün, İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.
Saldırıda silahla vurulan ve 52 yaşında olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti.
YERLİKAYA: 2 KATİL ZANLISI YAKALANMIŞTIR
Saldırıyla ilgili bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Saldırıyı düzenleyen diğer kişinin de yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.