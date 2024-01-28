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Santa Maria Kilisesi saldırganları yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Demirören Haber Ajansı
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Santa Maria Kilisesi saldırganları yakalandı mask

Bugün, İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı. 

Saldırıda silahla vurulan ve 52 yaşında olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti

YERLİKAYA: 2 KATİL ZANLISI YAKALANMIŞTIR

Saldırıyla ilgili bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı düzenleyen diğer kişinin de yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
# medya, tespit, hayatını kaybetti

28 Oca 2024 - 23:07 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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