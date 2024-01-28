Kılıçdaroğlu: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe adaylarını açıkladığı toplantıda, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmiş ve 'koltuğuna geri dönmeyi amaçlıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Koltuk derdi olanın Allah belasını versin!' diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a asgari ücret üzerinden yüklendi.



ERDOĞAN'IN O VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Erdoğan'ın 1993 yılında henüz belediye başkanı değilken dönemin iktidarını eleştirmek için asgari ücret üzerinden yaptığı çay-simit hesabının videosunu paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendi sözleriyle 2024 yılındaki asgari ücret üzerinden hesaplama yaparak Erdoğan’ın çay-simit hesabını hatırlattı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:



“Koltuk derdi olanın Allah belasını versin. Recep Tayyip Erdoğan sen sadede gel. Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde. Al sana 17 bin 2 TL asgari ücret, 10 bin TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı. Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur. 1 Simit 15 lira, 1 çay 10 lira. 3 çocuk, hatun ve sen 5 kişilik bir aile. Gün 3 öğün, ay 30 gün. Bir çay bir simit 25 lira. Bir öğünde 125 lira. 3 öğünde 375 lira. Aylık 11 bin 250 TL. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Soruyorum size. İşte ekonominin durumu bu.”

Kaynak: sözcü