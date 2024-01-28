Küpçü Altay'da maçı taraftarla izledi

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Altay- Kocaelispor maçını bu kez taraftarlarla tribüne girerek, izledi. 1'inci Lig'in 20'nci haftasında İzmir'de Altayspor ile karşılaşan Kocaelispor'a desteğini esirgemeyen Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, bu kez de tribüne girdi. Altay maçını yeşil siyahlı takımımızın taraftarlarıyla tribünden izleyen Küpçü, takımın 2-0'lık galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılanan Metehan Küpçü, yaşanan galibiyet sevincinin ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyunu da arayarak tebrik etti.