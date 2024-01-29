İzmit'te kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği etkili olacak kar yağışına karşı uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kartepe ve bazı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı İzmit'te etkili olmaya başladı. Gece yarısı itibariyle Umuttepe'de kar yağışı kendini gösterdi. Umuttepe yolu kar beyazına bürünürken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.