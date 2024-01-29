29 Oca 2024 - 00:46- Gündem G:

İzmit'te kar yağışı başladı!

Günlerdir Kocaeli'de yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı İzmit'te de etkili olmaya başladı.

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İzmit'te kar yağışı başladı! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği etkili olacak kar yağışına karşı uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kartepe ve bazı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı İzmit'te etkili olmaya başladı. Gece yarısı itibariyle Umuttepe'de kar yağışı kendini gösterdi. Umuttepe yolu kar beyazına bürünürken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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29 Oca 2024 - 00:46 - Gündem

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