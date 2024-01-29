Sürücüler dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkisinde bir süredir kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı yolda, sürücüler dikkatle ilerliyor. Otoyolda hazır bekleyen Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Belediyeler bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin yüksel kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.
Sürücüler, yağış ve buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.