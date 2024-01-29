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Ali Yerlikaya: Kilise saldırısında yakalanan zanlıların IŞİD'li olduğunu değerlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesine silahlı saldırı ile ilgili açıklamasında, "2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Ali Yerlikaya: Kilise saldırısında yakalanan zanlıların IŞİD'li olduğunu değerlendiriyoruz mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya zanlıların terör örgütü IŞİD üyesi olduklarını değerlendirdiklerini de belirtti.

Bakan Yerlikaya Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili "Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: cumhuriyet
# Santa Maria Kilisesi

29 Oca 2024 - 01:07 - Asayiş

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