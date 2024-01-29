Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı bölgesindeki yolun, yoğun kar yağışı sebebi ile geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Kocaali-Hendek İl Yolu’nun 17-41. kilometreleri arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
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Komşuda yol kar sebebiyle kapandı
Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Kocaali-Hendek arasında bulunan Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe kapandığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.