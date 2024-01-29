ABD askerlerine düzenlenen saldırı sonrasında İran'dan açıklama

Dün gece Ürdün'deki ABD üslerine düzenlenen drone saldırısı sonrasında dikkat çekici bir açıklama İran'dan geldi...

Saldırı sonrasında ABD kamuoyu ölümlerden İran'ı sorumlu tutarken, saldırıyı Irak'taki İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlenmişti.

Fakat İran devlet medyası, Ürdün'deki ABD üssüne herhangi bir saldırıda rol aldıklarına yönelik iddiaları yalanladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin açıklamalarını haberleştirerek duyurdu. Haberde, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Pazar gecesi IRNA'ya İran'ın ABD üssüne yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı ve ilgisi olmadığını söyledi" denildi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir" ifadesine yer verildi.

7 EKİM'DEN BERİ BİR İLK

Saldırı, Gazze savaşının başlangıcından bu yana Orta Doğu'da öldürülen ilk ABD askerlerine işaret ediyor.

Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden ölümlerden sorumlu olanlardan hesap sorma sözü verdi ve saldırıların sorumluluğunu İran destekli militan gruplara yükledi.

Ülkedeki İran destekli çeşitli milislerin çatı grubu olan Irak İslami Direnişi, Pazar günü Ürdün-Suriye sınırı boyunca, askerlerin öldürüldüğü Ürdün'deki ABD üssü yakınlarındaki bir kamp da dahil olmak üzere bir dizi yere saldırdığını açıkladı.

Kaynak: SÖZCÜ