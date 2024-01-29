Boşanma aşamasındaki Bahar, kocası tarafından katledildi

Zonguldak'ta Tarık Kanyılmaz, anlaşmazlık yaşadığı eşi Bahar Kanyılmaz'ın oturduğu evin önüne gelerek konuşmak için binanın önüne çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için daha tenha olan binanın yan tarafına geçen çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Genç kadının boşanmak istediğini söylemesi üzerine Tarık Kanyılmaz, bir anda belindeki tabancısını çıkararak genç kadına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.

5 kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların başına isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan ve aşağı inen Bahar Kanyılmaz'ın kız kardeşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bahar Kanyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eşini kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçan Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca, Bahar Kanyılmazın olay anında sinir krizi geçiren yakınları ise Tarık Kanyılmaz'ın bırakıp kaçtığı 67 AF 591 plakalı otomobiline zarar verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Bahar Kanyılmaz'a (22) kurşun yağdırıp öldüren Tarık Kanyılmaz; polis ekiplerinin araştırmaları sonucu, şehir dışına çıkmaya çalışırken Alaplı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Tarık Kanyılmaz, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Çiftin biri 2 yaşında diğeri 4 aylık 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLE SALDIRI KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırının ardından Tarık Kanyılmazın olay yerinde bıraktığı 67 AF 591 plakalı otomobiline, genç kadının sinir krizi geçiren yakınları tarafından zarar verildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir grubun otomobile saldırdığı anlar yer alırken, aracın hala çalışır vaziyette olduğu görüldü.