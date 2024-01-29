İkili kontrat vergi beyanına engel

Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira beyanı ile ilgili 4.5 milyon konutu mercek altına aldı. Ancak kira artışında yüzde 25 sınırına ilişkin düzenlemenin uzatılması ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yapılan çift kontratlar, kira gelir beyanında sorunun büyümesine neden oldu. 2024 yılı için yıllık 33 bin lira, aylık ise 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirlerinin beyan edilmemesi halinde ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

BÖLGE RAYİCİ ÖNERİSİ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kira gelir beyanında iş yerlerinde çift kontrat düzenlenmesinden, konutta ise kira gelirinin hiç beyan edilmemesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını söyledi. Kiraz, “Bazı mülk sahipleri yüzde 25 kuralının üzerinde artışlar talep etti, kiracıları ile fark artışlarını ya beyan etmedikleri bir ek protokol yaparak ya da fark kira bedelini elden almak suretiyle tahsil etmeye çalışmışlardır” dedi. Kiraz, bakanlığın kira gelirini tam olarak alabilmesinin yolunun Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Değerleme Şirketleri ile çalışarak değer haritalarının çıkarılması ve bölge rayici sınırının getirilmesi ile sağlanabileceğini belirtti.

Kaynak: SÖZCÜ