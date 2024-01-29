Meme kanserine karşı harekete geçmek için 8 neden

Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre; Meme kanseri kadın kanserleri arasında en yaygın kanser türü ve Türkiye’de de görülme sıklığı hızla artıyor. Hastalıkla mücadelede en önemli etken ise erken teşhis ve tedavi. Bununla birlikte riski artıran nedenleri bilerek önlem almak, meme kanserinden korunmada önemli rol oynuyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Raşa, hastalığa karşı harekete geçmeyi gerektiren nedenleri şöyle sıraladı:

1-40 yaşını geçmek

Yaş, meme kanserinde önemli bir risk unsuru. Özel bir risk faktörü yoksa 40 yaşından itibaren her yıl meme muayenesi ve tetkikleri ihmal edilmemeli.

2-Ailede meme kanseri ya da yumurtalık kanseri varlığı

Meme kanserlerinin bir kısmında aile öyküsü ve genetik yapı önemli bir faktör. Anne ya da baba tarafında meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması meme kanserine yakalanma riskini yükseltebiliyor. Risk grubunda olanlar hekimlerine danışarak 40 yaşından önce düzenli kontrollerini yaptırmaya başlamalı.

3-Kendi kendine muayeneyi ve kontrolü ihmal etmek

Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemli. Vücudunuzu tanıyıp, yapabiliyorsanız memelerinizi ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene edebilirsiniz. Bunu yapamayan ya da yapmak istemeyen kadınlarda ısrar etmiyoruz. Kendi kendine meme muayenesi artık eskisi kadar önemsenmiyor; çünkü kendi kendine muayenede pek çok kitle gözden kaçabiliyor. Önemli olan düzenli taramalardır. Düzenli kontrol ihmal edilmemelidir.

4-Sağlıksız beslenmek

Sağlıklı beslenmek kanser riskini düşürebiliyor ancak kötü bir beslenme tarzı meme kanseri riskini de artırır. Özellikle de düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, işlenmiş, katkılı gıdalardan ve fazla şeker tüketiminden kaçınmalı.

5-Kilolu olmak

Obezite, kanser riskini artıran bir faktördür. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterin.

6-Hareketsiz olmak

Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını göstermektedir. Dolayısıyla hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli. Mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapılmalı.

7-Stresi yönetememek

Yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebilir. Stresli ortamlardan uzak durmak zor, ancak stresi yönetmek mümkün. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya gayret gösterin.

8-Sigara içmek

Sigara meme kanseri riskini artırır. Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı.

Kaynak: SÖZCÜ