Gram altın haftaya yükselişle başladı!

2 BİN LİRA SINIRINA DAYANDI

Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı.

GRAM ALTIN

1.975,73

1.976,07

ALTIN/ONS FİYATI

2.025,90

2.026,14

ÇEYREK ALTIN

3.161,17

3.230,87

CUMHURİYET ALTINI

12.644,67

12.883,98

YARIM ALTIN

6.302,58

6.461,75

Kaynak: HABERTÜRK.COM