- Ekonomi

Gram altın haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları hafta sonunda aşağı yönlü hareket etmiş ve gram altın 1.953 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak haftaya başlarken altın fiyatları toparladı ve yükselişe geçti. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...

Gram altın haftaya yükselişle başladı! mask

2 BİN LİRA SINIRINA DAYANDI

Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı.

GRAM ALTIN

1.975,73

1.976,07

ALTIN/ONS FİYATI

2.025,90

2.026,14

ÇEYREK ALTIN

3.161,17

3.230,87

CUMHURİYET ALTINI

12.644,67

12.883,98

YARIM ALTIN

6.302,58

6.461,75

Kaynak: HABERTÜRK.COM
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29 Oca 2024 - 09:14 - Ekonomi

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