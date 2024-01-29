Gram altın haftaya yükselişle başladı!

2 BİN LİRA SINIRINA DAYANDI
Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı.
GRAM ALTIN
1.975,73
1.976,07
ALTIN/ONS FİYATI
2.025,90
2.026,14
ÇEYREK ALTIN
3.161,17
3.230,87
CUMHURİYET ALTINI
12.644,67
12.883,98
YARIM ALTIN
6.302,58
6.461,75
Kaynak: HABERTÜRK.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.