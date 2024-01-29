Motorine bir zam daha!

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.
Motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.
Benzinde bu gece yeni zam beklenmiyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Petrolcü - KEŞKE GABARDA CUDİDE PETROL BULMASAYDIK
Engi̇n - yakında binek hayvanlarını kullanacaz
samana zam yapmayın bare
birde kamu kurumlarında doğalgaz bolluğu var bina içerleri hamandan farksız
birde kışın alt yapı yapılmaz yazın yapılır
paralar çamura gömülüyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.