29 Oca 2024 - 09:53- Ekonomi G:

Motorine bir zam daha!

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha gelecek. Motorine 20 Ocak'ta, benzine 24 Ocak'ta zam gelmişti.

Motorine bir zam daha! mask

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. 

Motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.

Benzinde bu gece yeni zam beklenmiyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: SÖZCÜ
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29 Oca 2024 - 09:53 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
01

Engi̇n - yakında binek hayvanlarını kullanacaz

samana zam yapmayın bare

birde kamu kurumlarında doğalgaz bolluğu var bina içerleri hamandan farksız

birde kışın alt yapı yapılmaz yazın yapılır

paralar çamura gömülüyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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