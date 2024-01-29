Doların kanı kaynıyor!

Dolar kuru artık 30 lira seviyesine yerleşti. Doların kanı kaynamaya başladı ve her gün yükselişine devam ediyor. Yatırımcı ise dolar kurunun neden yükseldiğini merak ediyor. Peki Dolar düşecek mi? Bankalararası piyasada 29 Ocak 2024 Dolar, Euro, İsviçre Frangı, Sterlin ve diğer döviz kurlarında son durum...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası politika faizinde artışa gitti ancak kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı bankalar kredi veremez duruma geldi ve piyasada çok fazla Türk Lirası olmaya başladı. Bu nedenle bankalar mevduat faizlerini düşürüyor. Mevduat faizini düşük bulan yatırımcı doları tercih etmeye başladı. Artan talep doların yükselme nedenleri arasında yer alıyor. Dolar kurunda seçim fiyatlanmasının yaşandığı iddialar arasına girerek doların rekor kıracağı söyleniyor.

'DOLARDA 5 LİRALIK KONTROLLÜ ARTIŞ'

TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cünedioğlu katıldığı canlı yayında 'Merkez Bankası'nın kontrollü bir şekilde kur politikası uyguladığı aylık TL'ye yüzde 2 civarında değer kaybettirdiğinin altını çizerek açıklamalarına devam etti;

“Doların bu seviyelerde kalmayacağının belli. Kontrollü bir yükselişle yıl sonu dolardaki beklentim 36 lira olması. Ama Kızıldeniz'deki olayların, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve faiz indirimlerinin başlaması gibi faktörlerde etkili olabilir. Ancak bu parametreler dahilinde yıl sonu dolar kurunun 40 lira olması düşük ihtimal. Merkez Bankası'nın kontrolünde 35-36 lira seviyeleri makul gözüküyor. Yılın sonunu tahmin etmek için çok erken, veri beklemek gerekiyor.”

Dolar yeni haftaya yeniden yükselerek başladı. Dolar 30,3215 TL alış, 30,3409 satış fiyatı ile işlem görüyor. Euro ise 32,8989 TL alış, 32,9345 TL satış fiyatı ile alıcı buluyor.

Kaynak: AYDINLIK