AKP Kocaeli'de sıcak saatler! Başkan Talus belediye başkanlarını toplantıya çağırdı!

AKP Kocaeli'de başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala sürpriz gelişmelere yaşanmaya devam ediyor. Başkan Talus, AKP'li belediye başkanlarını bugün saat 15.00'da Sekapark Otel'de yapılacak olan toplantıya çağırdı.
Kocaeli'de büyükşehir belediye başkan adayını açıklayan AKP, yarın (30 Ocak Salı) ilçe belediye adaylarını açıklaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfex - Halk oylamasında kötü çıkan bir Başkan istemiyoruz halkda karşılığı olan ve cumhur ittifakında en fazla oy alabilecek kişilerin gelmesi lazım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.