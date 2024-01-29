29 Oca 2024 - 10:24- Siyaset G:

AKP Kocaeli'de sıcak saatler! Başkan Talus belediye başkanlarını toplantıya çağırdı!

AKP Kocaeli'de hareketlilik devam ediyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP'li belediye başkanlarını Sekapark Otel'de yapılacak olan toplantıya çağırdı.

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AKP Kocaeli'de sıcak saatler! Başkan Talus belediye başkanlarını toplantıya çağırdı! mask

AKP Kocaeli'de başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala sürpriz gelişmelere yaşanmaya devam ediyor. Başkan Talus, AKP'li belediye başkanlarını bugün saat 15.00'da Sekapark Otel'de yapılacak olan toplantıya çağırdı.

Kocaeli'de büyükşehir belediye başkan adayını açıklayan AKP, yarın (30 Ocak Salı) ilçe belediye adaylarını açıklaması bekleniyor.
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29 Oca 2024 - 10:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Körfex - Halk oylamasında kötü çıkan bir Başkan istemiyoruz halkda karşılığı olan ve cumhur ittifakında en fazla oy alabilecek kişilerin gelmesi lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 11:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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