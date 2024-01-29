Yavuz Sultan’dan Başkan Aygün’e TAM DESTEK!

ORTAK PAYDAMIZ DERİNCE

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e tam destek verildi. Yavuz Sultan Mahallesi’nde ikamet eden yaklaşık 400 kişinin iştirakiyle gerçekleşen programda katılımcılar adına konuşan Uğur Erenoğlu, “Bizler Yavuz Sultan Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Hepimizin ortak paydası Derince. Bu ortak pencereden bakarak Derince’de son beş yılda hizmete sunulan projelerin önemini iyi biliyor ve bu eserlere imza atan Başkanımız Zeki Aygün’e teşekkür ediyoruz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Yavuz Sultan Mahallesi sakinleri ile projelerini paylaşan ve güzel düşünceleri için teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Şahsıma gösterdikleri teveccüh, AK davamıza ve partimize olan samimi destekleri dolayısıyla Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.