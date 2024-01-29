İşte Kocaeli'de eleman arayan firmalar!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Listede farklı branşlardan Gölcük'te 258, toplam 859 iş ilanı yer aldı. İş ilanlarına ulaşmak için tıklayın:
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İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.