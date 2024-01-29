Hulusi - Çok kötü futbol oynuyor. Kocaelispor’un bu futbolu, adeta amatör lig gibi. Biz gerçekten burada şansa gelmişiz. Cumartesi günü Çorum FK- Göztepe maçı muhteşem güzellikteydi. İki takım takım olmuşlar, biz gerçekten çok kötüyüz.

Turanoglu - Hayırlı olsun. 3 puan kötü oyun ile kazanabiliyorsak güzel. Fakat 62 yaşındayım, bu takımı ekrandan izlemek zulüm, bunu anladım. Ertuğrul hocam bizi de düşün ne olursun!..

Deri̇nce'li̇m - Hakan bey, bundan sonra ne gazeteni ne de senin yazılarını okuyup takip etmeyeceğim, sen hangi şehirde yaşıyorsun ne yiyip ne içiyorsun bize de söyle. Siyasetle ne alaka. Tamam var onu herkes biliyor, lakin garanti denilen bir şey olamaz, sen bileğinin hakkıyla çık, gerisi teferruat. Şehrin takımını destekle, köstek olma,ama sen ve senin gibiler ancak kenarlara yazı yazsın, bundan sonra sokak duvarlarına köprü altlarına yaz o yazılarını… (Teşekkürler Yılmaz)

Kocaeli - Yeter da biz sus artık arkadaş, boş boş, konuşuyorsun, boş boş yazıp çiziyorsun…

Körfez - Dede böyle başlık atıyorsa Süper Lig’e çıkacağımıza inanmış demektir… Gözlerim doldu vallahi... Bir Allah’ın kulu Kocaelisporumuzu kapatamaz, kapatamadı da ... Birimiz kalana kadar!

Alikahyayahya - Siz ancak kumda oynarsınız veya çelik çomak oynarsınız veya kapı gıcırtısına oynarsınız…

Muharrem - Vallahi hakan bey siz bazen takımı ateşlemek için yazılar yazıyordunuz ve ben o yazılarınıza hep muhalefet oluyor idim. Ama bu sefer her zaman olduğu gibi yine yerden göğe kadar doğru söylüyorsunuz Tanke’nin kaçırdığı goller biz izleyenlere saç baş yoldurdu. Bugün oynayan bu takım ile mi yeneceğiz önümüzdeki hafta Adana’yı ve sonra da deplasmanda fırtınalar estiren Bolu spor’u… Bugün oynadığımız maçta U 19’dan gelen futbolcular da vardı, 42 yaşındaki kişi de vardı. Maçın 48 veya 50’ci dakikasında Tanke’nin, maçın 65 veya 75 dakikasında Emir’in kaçırdığı goller çıldırttı bizleri. Özellikle o iki gol nasıl kaçar ki?.. Bugünkü Kocaeli spor çok korkuttu beni. Ne olur Kocaelisporum özün gibi oyna, sana yakışır şekilde oyna, lütfennnnnnnn…

Her Şey Çok Güzel Olac - Siyaset oy derdinde olmasın, Süper Lig garanti…

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