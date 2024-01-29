Gölcük'ün gururu oldu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda 250 satranç sporcusu arasında yer alan Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, 4. olarak Satranç Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı.
Spor kenti Gölcük’ün başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gururumuz olan Ali Mete Dere'yi, onu yetiştiren hocaları ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.