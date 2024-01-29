Gölcük'ün gururu oldu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda 250 satranç sporcusu arasında yer alan Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, 4. olarak Satranç Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı.

Spor kenti Gölcük’ün başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gururumuz olan Ali Mete Dere'yi, onu yetiştiren hocaları ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum" dedi.