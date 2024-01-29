29 Oca 2024 - 11:26- Spor

Mert, dönüşün muhteşem olsun !

Bu çocuk geçen yıl takımın en kritik anında formayı giydi ve şampiyonluğa ulaştırdı. Bu sene görev aldıkça da rakiplere pes dedirtti, inatçı ve çalışkanlığıyla geleceğe göz kırptı.