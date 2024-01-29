Mert, dönüşün muhteşem olsun !

Ama nedense gönderildi. Antalyaspor kökenli Kırklareli’nden aldığımızı Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya verdik. Yazık ettik. Süper Lig’e çıktığımızda Mert gibi adamlar lazım bize. İnşallah yeniden döner…
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Ama nedense gönderildi. Antalyaspor kökenli Kırklareli’nden aldığımızı Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya verdik. Yazık ettik. Süper Lig’e çıktığımızda Mert gibi adamlar lazım bize. İnşallah yeniden döner…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Basiskele41 - Yanında Atillayida bonus olarak verelim yanlız dönmesinler mert 2.lig için ideal sporcu olabilir ama Kocaelispor 2.lig ekibi değil
Korfezli Savasci - Aman aman kalsın Yusuf cihat fofana Atilla oğuz Mehmet beridzeyide verelim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.