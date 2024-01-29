29 Oca 2024 - 11:26- Spor G:

Mert, dönüşün muhteşem olsun !

Bu çocuk geçen yıl takımın en kritik anında formayı giydi ve şampiyonluğa ulaştırdı. Bu sene görev aldıkça da rakiplere pes dedirtti, inatçı ve çalışkanlığıyla geleceğe göz kırptı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Mert, dönüşün muhteşem olsun ! mask

Ama nedense gönderildi. Antalyaspor kökenli Kırklareli’nden aldığımızı Mert Çölgeçen’i Iğdır FK’ya verdik. Yazık ettik. Süper Lig’e çıktığımızda Mert gibi adamlar lazım bize. İnşallah yeniden döner…
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29 Oca 2024 - 11:26 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Basiskele41 - Yanında Atillayida bonus olarak verelim yanlız dönmesinler mert 2.lig için ideal sporcu olabilir ama Kocaelispor 2.lig ekibi değil

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 15:34
01

Korfezli Savasci - Aman aman kalsın Yusuf cihat fofana Atilla oğuz Mehmet beridzeyide verelim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 12:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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