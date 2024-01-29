Aile katliamı! Damat kurşun yağdırdı: 4 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı.
KAFASINA SIKTI
3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Selim - her gün 3-4 kadın en az. ne olacak bu ülkenin ekonomik sıkıntısı ile belası
Alikahyayahya - CHP GELECEK OLAYA EL KOYACAK HER ŞEY GÜZEL OLACAK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.