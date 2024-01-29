Bakan Tekin'den 'devamsızlık' açıklaması

- AYSEL BOZAN YILMAZ -

Yeni müfredat, öğrenci devamsızlıkları, ortak sınavlar, deprem sonrası okulların durumu gibi pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Müfredat değişikliği şubat sonunda

Müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalarımız bitti fakat genel müdürlükler ile Talim ve Terbiye Kurulu’nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında şubat ayının sonuna doğru kamuoyuyla paylaşırız. Kapsamlı bir değişiklik olacağı için 2024- 2025 eğitim öğretim yılında ilk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak. Ders saati azalması değil, sadeleştirilmesi gündemde. Öğretmenler etkilenmeyecek, norm kadro fazlası olmayacak.

DEVAMSIZLIK

Yüzde 35 azaldı

Devamsızlıkla ilgili aldığımız tedbirler sonucunda eğitim öğretimin birinci yarıyıl istatistiklerinde olumlu sonuçlar gördük. Örneğin, liselere giriş sınavına hazırlanan 8. sınıftaki öğrencilerin geçen yılın birinci dönemine göre bu yıl devamsızlıklarda yüzde 9.20 oranında azalma oldu. 12. sınıflarda ise devamsızlık oranları yüzde 35,21 düştü. Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Bir kez daha altını çize çize söyleyeyim. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi af ya da benzeri bir şey gündemimize gelmeyecek.

Ortak sınavlar

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.

Tematik liseler artacak

2014’te voleybol, futbol, ayakkabıcılık liseleri gibi birçok türden tematik liseler açtık. Spor, müzik gibi tematik liseleri açmaya devam edeceğiz. Bölgelere göre okullar açabilmeliyiz. Örneğin Erzurum’da kış sporlarında uzmanlaşacak bir kış okulu neden olmasın?

DEPREM BÖLGESİNDEN GİDENLERİN ÇOĞU DÖNDÜ

Deprem bölgesinde Bakanlık olarak yaraların sarılması için seferberlik anlayışı içinde faaliyetler yürüttüklerini belirten Bakan Tekin, bölgedeki son durumla ilgili şu bilgileri verdi:

Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466’ydı. Bugün itibarıyla öğrenci sayısı 3 milyon 663 bin 546. Gidenlerin büyük bölümü geri döndü.

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Az hasarlı 45 bin dersliğin onarımı tamamlandı, hizmete sunuldu. Depremden 12 bin 119 derslik orta ya da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bu okulların iki katı inşa edilecek. Bölgede proje bedeli 62,6 milyar TL olan 22 bin 39 yeni derslik yapılması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalarla, 3100 derslik tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı.

Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı. Bölgede yaklaşık 210 bin öğretmen bulunuyor.

İstanbul’da deprem riskine karşı 367 okul, 11 bin 590 derslik yıkılarak yeniden yapıldı. Şu anda da 50 okul, bin 329 dersliğin yeniden yapımı devam ediyor. Ayrıca YİKOB tarafından 7 okul, 207 dersliğin de yapımı sürüyor.