‘AYDIN’ ustayı herkes Karaosmanoğlu ‘ZAN’nediyor

Asıl işi kaportacılık olan Aydın Zan, İbrahim Karaosmanoğlu’na tıpatıp benziyor. Artık buna alıştığını söyleyen Aydın Zan, bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini belirtiyor. Kozluk’ta oturduktan sonra Tabane’ye taşınan Aydın bey, Yıldırım Ekmek Fırını’nın duayenlerinden…
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Asıl işi kaportacılık olan Aydın Zan, İbrahim Karaosmanoğlu’na tıpatıp benziyor. Artık buna alıştığını söyleyen Aydın Zan, bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini belirtiyor. Kozluk’ta oturduktan sonra Tabane’ye taşınan Aydın bey, Yıldırım Ekmek Fırını’nın duayenlerinden…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kozluk Çocuğu - Ne benziyor ne benziyor.amanda aman.ben olsam şükrederdim.
Rıfkı - Sima olarak benzemiyor ama karakter olarak benziyor olabilir ...tanımadığım için bilmiyorum.
özizmitli - yok be abiii ne alaka
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.