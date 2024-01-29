‘AYDIN’ ustayı herkes Karaosmanoğlu ‘ZAN’nediyor

Asıl işi kaportacılık olan Aydın Zan, İbrahim Karaosmanoğlu’na tıpatıp benziyor. Artık buna alıştığını söyleyen Aydın Zan, bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini belirtiyor. Kozluk’ta oturduktan sonra Tabane’ye taşınan Aydın bey, Yıldırım Ekmek Fırını’nın duayenlerinden…

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