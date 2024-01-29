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‘AYDIN’ ustayı herkes Karaosmanoğlu ‘ZAN’nediyor

Yarımca Sanayi’den esnaf emeklisi Aydın Zan, emekliliğine rağmen çalışmaya devam ediyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
‘AYDIN’ ustayı herkes Karaosmanoğlu ‘ZAN’nediyor mask

Asıl işi kaportacılık olan Aydın Zan, İbrahim Karaosmanoğlu’na tıpatıp benziyor. Artık buna alıştığını söyleyen Aydın Zan, bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini belirtiyor. Kozluk’ta oturduktan sonra Tabane’ye taşınan Aydın bey, Yıldırım Ekmek Fırını’nın duayenlerinden…
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29 Oca 2024 - 11:44 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kozluk Çocuğu - Ne benziyor ne benziyor.amanda aman.ben olsam şükrederdim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 16:29
02

Rıfkı - Sima olarak benzemiyor ama karakter olarak benziyor olabilir ...tanımadığım için bilmiyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 14:26
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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