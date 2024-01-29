29 Oca 2024 - 12:00- Siyaset G:

İzmit'in bağımsız adayından açıklama! Kaç oy alacağını söyledi

İzmit Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mustafa Can basınla buluştu. Can, yaptığı açıklamada 79 bin oy alacağını ifade etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit'in bağımsız adayından açıklama! Kaç oy alacağını söyledi mask

2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olan Mustafa Can, bugün İzmit'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 4 ay önce halkla buluşmaya başladığını ifade eden Can, “Yeniden Refah Partisi’nin milli görüş çizgisinde bir hareketin içerisinde olmadığını gördüğüm için önce siyasi parti üyeliğinden istifa ederek bağımsız kimliğime ulaştım. Ardından İzmit’in her bölgesinde çalışma yaptım. Siyasi analizlerim bağımsız aday profiline çok sıcaktı ve kararım bu yönde oldu.” şeklinde konuştu.

“MUSTAFA CAN GERÇEĞİ VAR

Adaylığını açıkladığı andan itibaren büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Can, “Adaylar netleşince arazide gördüğüm karşılığı sizler de göreceksiniz. Seçimleri 79 bin oy alarak kazanacağım. Seçim AKP- CHP ve bağımsız aday Mustafa Can arasında geçecek. Bu kentte doğan, büyüyen, ticaret yapan, siyasetin içinden gelen bir Mustafa Can gerçeği var. Herkesin oyunu alabilecek tek adayım. Hedefim öylesine söylenmiş bir hedef değil. İşimin zor olduğunu biliyorum. İzmit’te ne AKP'ye ne CHP'ye mecbur değilsiniz. İzmit’e can, kente heyecan gelecek.” ifadelerini kullandı.
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29 Oca 2024 - 12:00 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(4)
03

Akarca 41 - BU YAŞTA NORMAL KENDİNE İYİ BAK YORGANSIZ UYUMA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 15:27
02

Kullar Ali - İyi ki ayrılmışsın ve semeresini de gördün.Başarılar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 15:03
01

Emekli - Kazanma şansı kuvvetli .Nedenide partili belediye başkanı seçilenlerin yaşantıları ortada .yandaşlarıda artı bonus

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 14:39
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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