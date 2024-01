İzmit'in bağımsız adayından açıklama! Kaç oy alacağını söyledi

2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olan Mustafa Can, bugün İzmit'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 4 ay önce halkla buluşmaya başladığını ifade eden Can, “Yeniden Refah Partisi’nin milli görüş çizgisinde bir hareketin içerisinde olmadığını gördüğüm için önce siyasi parti üyeliğinden istifa ederek bağımsız kimliğime ulaştım. Ardından İzmit’in her bölgesinde çalışma yaptım. Siyasi analizlerim bağımsız aday profiline çok sıcaktı ve kararım bu yönde oldu.” şeklinde konuştu.

“MUSTAFA CAN GERÇEĞİ VAR”

Adaylığını açıkladığı andan itibaren büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Can, “Adaylar netleşince arazide gördüğüm karşılığı sizler de göreceksiniz. Seçimleri 79 bin oy alarak kazanacağım. Seçim AKP- CHP ve bağımsız aday Mustafa Can arasında geçecek. Bu kentte doğan, büyüyen, ticaret yapan, siyasetin içinden gelen bir Mustafa Can gerçeği var. Herkesin oyunu alabilecek tek adayım. Hedefim öylesine söylenmiş bir hedef değil. İşimin zor olduğunu biliyorum. İzmit’te ne AKP'ye ne CHP'ye mecbur değilsiniz. İzmit’e can, kente heyecan gelecek.” ifadelerini kullandı.