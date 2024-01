Gergerlioğlu: "Hak Sahipleri bir an önce evlerine kavuşmalı"

Hak sahipleri 3 kez eylem yaptı

İzmit, Sepetçi TOKİ'de ev teslimlerini çok geciktiğini belirten Gergerlioğlu, “Vatandaşlar TOKİ yetkilileri tarafından mağdur ediliyor. 747 konut yapılmış ve vatandaşlar evlerini teslim alamıyor. Buradaki hak sahipleri 3 kez eylem yaptı ve evlerin bir an evvel teslim edilmesi gerektiğini söyledi! 2020 Yılında burada ihale yapıldı. Vatandaşlar ev sahibi olma hayaliyle bir beklenti içerisine girdiler. Aradan yıllar geçmesine rağmen halen vatandaşlar evlerini teslim alamamış. Güya bitti deniyor fakat iç tesisatında eksiklikler var bu yüzden teslimat yapılmıyor. Elektrik ve su problemi hala çözülememiş. Vatandaşın 3 kez eylem yaptığı bu konu için, Kocaeli Milletvekili olarak alana geldim. Burada bir açıklama yapmak istedim. Sepetçiler TOKİ’de oldukça önemli bir sıkıntı olduğu görünüyor. 747 Konut yapmışlar ve burada bir yaşam alanı oluşturulacak. Fakat yıllardır vatandaşlar mağdur ediliyor. Bu yüzdende yağmur, çamur demeden haklarını talep ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar 1 yıldır mağdur ve evleri teslim edilmediği için kira ödüyorlar

Sepetçi TOKİ hak sahiplerinin 2020 yılında bir ev sahibi olmak için beklentiye girdiğini belirten Gergerlioğlu, “2021 de burada inşaatlar başladı. 2023 martta size teslim edeceğiz dediler. Fakat teslimat yapılmadı. Mayısta yapılacak dendi sonrasında kasıma ertelediler. Şimdi ise 2024 ocaktayız ve hala evler teslim edilmemiş. Burada konuştuğumuz vatandaşlar, dairelerin teslimatlarının kademeli şekilde yapılacağını söylediler. Fakat evlere yerleşmeye henüz izin verilmiyormuş. Elektrik su olmadan bile evlere yerleşmek isteyen vatandaşlar var. 2 yıldır yüksek meblağlarda kiralar ödüyorlar ve artık daha fazla kira vermek istemiyorlar.” şeklinde konuştu.

Hak Sahipleri bir an önce evlerine kavuşmalı

Mağdurların evlerine bir an önce taşınmak istediğini belirten Gergerlioğlu, Vatandaşlar TOKİ yetkililerine gidiyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. TOKİ yetkilileri diyor ki; ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gidin. Oraya gidiyorlar onlarda bizlik bir şey yok, TOKİ’ye gidin diyorlar’. Birbirlerine suç atarak vatandaşı mağdur ediyorlar. Ben Kocaeli milletvekili olarak geldim ve burada vatandaşların ne kadar haklı olduğunu gördüm. Konutlar yapılmış güya, fakat teslim alamıyorlar. Büyükşehir bir açıklama yaptı. Asansörlerle alakalı problem var. Bizlik bir şey yok diyorlardı. Elektrik ve su daha bağlanmamış durumda. Böyle bir başıboşluk, vurdumduymazlık olamaz. Biz bu mağduriyetin bir an evvel bitmesi gerektiğini söylüyoruz. Vatandaşlar evlerini teslim alsın diyoruz. TOKİ bir an evvel teslim işlerini tamamlamalı. Yüzlerce daire var ve büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Artık kim kendini sorumlu olarak görüyorsa vatandaşları tatmin edecek bir açıklama yapmalı. Vatandaşlar 3 kez açıklama yaptı ve tatmin olmuyor. Hak sahipleri evlerine kavuşmalı. Bir yıllık bir gecikme oldu ve daha fazla gecikmemeli.” ifadelerini kullandı.