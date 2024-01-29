29 Oca 2024 - 12:16- Siyaset G:

AKP Kocaeli’de kimler şanslı?

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde geriye sayım devam ederken, AKP’nin Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Kim devam edecek, kim aday gösterilmeyecek? Edindiğimiz bilgiye göre AKP, ilçe belediye başkan adaylarını salı günü açıklayacak. AKP’de kimlerin aday aday olduğunu, kimlerin şanslı sizler için derledik. İşte ilçe ilçe değerlendirme;

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
AKP Kocaeli’de kimler şanslı? mask

İZMİT

Mart 2019’da yapılan seçimde AKP’nin adayı Sibel Gönül, CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e karşı seçimi kaybetmişti. Bu seçimlerde CHP’nin adayı yine Hürriyet… AKP’nin adayı kim olacak? Büyük bir bekleyiş var. Kulağımıza gelenlere göre Ali Korkmaz ve Muharrem Tutuş isimleri ön planda… Ali Korkmaz’ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum.

DERİNCE

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı… 30 yıldır, bir belediye başkanı üst üste iki dönem başkanlık yapmadı. Her dönemde başka biri belediye başkanlığı yaptı. Bu da 30 yıldır belediye başkanlığı yapanların başarısızlığını gösteriyor. Mart 2019’da yapılan seçimde bu kez koltuğa AKP’nin adayı Zeki Aygün geçti. Aygün, ‘ hizmet belediyeciliği’ yerine ‘gönül belediyeciliği’ni tercih etti. Aygün, Rizeli… Yani AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlisi… Bu dönem aday gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. Erdoğan’ın memleketlisi olarak bu dönem de aday gösterilirse, sürpriz olmaz. Aygün aday gösterilmezse, en şanslı aday Adnan Pala, sonrasında Kemal Akyürek ve Öztekin Kaşukçi gözüküyor.

AKP Derince aday adayları; Adnan Pala, İbrahim Şirin, Merve Karabayır, Öztekin Kaşukçi, Recep Kemal Akyürek… Bakalım AKP, CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe’nin karşısına kimi çıkaracak.

KÖRFEZ

AKP Körfez Belediye Başkan aday adayları; Av. Abdullah Eryarsoy, Alim Erdemir, Ferhat Selvi, Halil Küçük, Hayrettin Deniz, Kürşat Bulut, Mete Bilgin, Muhammet Kurtulmuş, Ömer Bektaş, Sinan Barış Kaya…

Yani Körfez’de aday adayı bolluğu var. Ben AKP’li Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün devam edeceğini düşünüyorum.

KANDIRA

AKP Kandıra Belediye Başkan aday adayları; Ayhan Aydın, Erkan Alkan, Erol Ölmez, Harun Öztaş, Murat Batmaz, Recep Yıldız, Tuncay Akcan, Yakup Karaaslan, Yüksel Gürcan…

Mevcut başkan Adnan Turan’ın ilk dönemi. AKP kanadında konuşulanlara göre Adnan Turan’ın sağlık sorunları nedeniyle dinlendirileceği yönünde. Adnan Turan’ın aday gösterilmesi sürpriz olmayacak. Adnan Turan aday gösterilmezse, köylüye süt parası vermemesiyle gündeme gelmesine rağmen Erol Ölmez’in aday gösterilebileceği konuşuluyor.

KARTEPE

AKP’nin Kartepe aday adayları; Bali Holat, Murat Yıldız…

AKP’nin Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın devam edeceğini düşünüyorum.

GÖLCÜK

AKP Gölcük Belediye Başkan aday adaylığına sadece eski ilçe başkanı Çetin Seymen başvurdu. AKP’nin Gölcük Belediye Başkanı Ali  Yıldırım Sezer’in devam edeceğini düşünüyorum.

KARAMÜRSEL

AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan aday adayları; Adem Özgüneş, Feyzi Utaş, Mesut Çetinkaya, Mücahit Aslan, Orhan Kıvanç, Sadi Özbağ ve Sait Mete.

Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın akıbeti belli değil. Kimisi anketlerde önce çıkıyor, yine gösterilecek derken, kimisi de gösterilmeyecek diyor. Yıldırım aday gösterilirse sürpriz olmaz. Yıldırım aday gösterilmezse, Mesut Çetinkaya, Feyzi Utaş veya Sait Mete’nin aday gösterilebileceği konuşuluyor.

ÇAYIROVA

AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan aday adayları; Abdullah Yağcı, Alim Baş, Burak Fidan, Ekrem Karahan, Fevzi Mahmut Çelik, İbrahim Sekmen, Kenan Tuzcu, Paşa Ali Elmalı, Savaş Özdemir, Servet Günay, Talip Tolga Berber, Yaşar Alkan, Ziyaettin Akbaş…

Mevcut belediye başkanı Bünyamin Çiftçi’nin değişebileceği konuşuluyor. Çiftçi aday gösterilmezse, yerine eski ilçe başkanı Servet Günay’ın adı ön planda.

DARICA

AKP’nin Darıca Belediye Başkan aday adayı; Ahmet Hakan Hocaoğlu ve Ufuk Acay

Mevcut belediye başkanı Muzaffer Bıyık’ın devam edeceğini düşünüyorum.

GEBZE

AKP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayları; Adnan Köşker, Bünyamin Bülbül, Celal Çelikbilek, Kaşif Şahinkesen, Mustafa Altay.

Mevcut belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün devam edeceğini düşünüyorum.

DİLOVASI

AKP’nin Dilovası aday adayları; Ali Toltar, Aziz Yalçınkaya, Cahit Ekdi, Ekrem Sıtkı Meral, Emre Sarıca, Enver Yıldırım, Ercan Güneş, Erol Özavcı, Fevzi Karadaş, Gülay Artut, İsmail Demir, Mehmet Özay, Mehmet Ramazan Aydemir, Orhan Çarıkçı, Osman Akbulut, Ramazan Ömeroğlu, Recep Laç, Sümeyra Sökmen…

Mevcut belediye başkanı Hamza Şayir’in devam edeceğini düşünüyorum.

BAŞİSKELE

AKP’de Başiskele Belediyesi için kimse aday adayı olmadı. Mevcut belediye başkanı Yasin Özlü’nün devam edeceğini düşünüyorum.
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29 Oca 2024 - 12:16 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

(5)
04

Emekli - Partili belediye başkanlarından hayır gelmez .Şuan belediye başkanlarının hepsinde şaibe almış başını gidiyor .Bazıları kendini zengine esnaf odalarının emrine vermiş padişah gibi yönetiyor .Onun için belediye başkanlarını bağımsız adaylardan seçmek daha avantajlı .Hükümete bağlı adaylardan seçildiğinde zam furyası bitmeyecek.Şuan kabile devletleri bile bizden daha iyi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 14:24
03

Beledi̇ye Çalişani.. - BAŞİSKELEYE YASİN ADAY OLMASIN OY VERMİYCEZ KÖRFEZDE HAYRETTİN DENİZ OLMASI TARAF TARIYIZ BELEDİYE ÇALIŞANLARI OLARAK BELEDİYEMİZİ BİR MİMAR YÖNETMESİ LAZIM..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 13:49
01

Derince Li B .b - Körfez de Abdullah eryarsoy başkanım inşallah

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 29 Ocak 12:49
05

Uzuner - @Derince Li B .b 01 nolu yoruma cevabı: Hepsi yanlış teşhis bir kaç tane doğru çoğu değişiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 15:20
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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