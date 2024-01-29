29 Oca 2024 - 12:28- Asayiş G:

Feci ölüm! Ütü makinesine sıkıştı

Derince'de 64 yaşındaki Necla Çiftçioğlu Derince Araştırma Hastanesinde ütü makinasına şalının dolanması sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Feci ölüm! Ütü makinesine sıkıştı mask
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Olay bu sabah Derince Araştırma Hastanesinin alt katında bulunan çamaşırhanede meydana geldi. Temizlik personeli 64 yaşındaki Necla Çiftçioğlu çamaşır ütülerken sıkıştığı ütü makinasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Necla Çiftiçioğlu sabah ilk mesaide servislere çıkan yatak örtülerini ütülemeye gitti. Ütü makinasını çalıştırırken boynundaki şalı silindir ütü makinasına takıldı. Talihsiz kadın şalı sıkışarak can verirken arkadaşları cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine koşan acil doktorları yaptıkları müdahalenin sonuç vermedi. 5 yıldır hastanede çalışan 2 çocuk annesi cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
# acil, hayatını kaybetti, araştırma, Kadın, çocuk

29 Oca 2024 - 12:28 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin, döner aletleri ve yürüyen araçların etrafında çalışıyorsunuz veya araçlara inip biniyorsanın salkım saçak tarzda gitinmemek lazım ayrıca kadınların saçlarını da toplaması lazım yazık olmuş yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim iş güvenlikçileri bunu ikaz etmeli idiler .

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 14:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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