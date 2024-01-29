Feci ölüm! Ütü makinesine sıkıştı

Olay bu sabah Derince Araştırma Hastanesinin alt katında bulunan çamaşırhanede meydana geldi. Temizlik personeli 64 yaşındaki Necla Çiftçioğlu çamaşır ütülerken sıkıştığı ütü makinasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Necla Çiftiçioğlu sabah ilk mesaide servislere çıkan yatak örtülerini ütülemeye gitti. Ütü makinasını çalıştırırken boynundaki şalı silindir ütü makinasına takıldı. Talihsiz kadın şalı sıkışarak can verirken arkadaşları cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine koşan acil doktorları yaptıkları müdahalenin sonuç vermedi. 5 yıldır hastanede çalışan 2 çocuk annesi cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.