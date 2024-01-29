18 yaşındaki Muhammed Ensar hayatını kaybetti

Dilovası Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Muhammed Ensar Sade, hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muhammed Ensar Sade burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşında yaşamını yitiren Muhammed Ensar Sade’nin cenazesi bugün Orhangazi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Orhangazi Mezarlığında toprağa verilecek.