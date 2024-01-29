18 yaşındaki Muhammed Ensar hayatını kaybetti

Dilovası Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Muhammed Ensar Sade, hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muhammed Ensar Sade burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşında yaşamını yitiren Muhammed Ensar Sade’nin cenazesi bugün Orhangazi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Orhangazi Mezarlığında toprağa verilecek.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.