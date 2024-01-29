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Esma Özbek 105 yaşında hayatını kaybetti

İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında ikamet eden, Jandarma Uzman Çavuş merhum Remzi Özbek’in eşi, 1973 Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Nahrelbaret Filistin Mülteci kampında İsrail komandolarının yapmış oldukları baskında şehit dilen Yücel Özbek ve Gazeteci Mehmet Yüksel Özbek ile birlikte 7 çocuk annesi Esma Özbek(105)vefat etti.

Cihat Polat
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29 Oca 2024 - 12:33 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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