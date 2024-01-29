Cenazesi öğle namazında Ayazma Ulu Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Esma Özbek 105 yaşında hayatını kaybetti
İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında ikamet eden, Jandarma Uzman Çavuş merhum Remzi Özbek’in eşi, 1973 Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Nahrelbaret Filistin Mülteci kampında İsrail komandolarının yapmış oldukları baskında şehit dilen Yücel Özbek ve Gazeteci Mehmet Yüksel Özbek ile birlikte 7 çocuk annesi Esma Özbek(105)vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.