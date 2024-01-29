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Mali Müşavir Aylin Akdeniz bürosunu açtı

Bartın Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan, stajını tamamlayan ve mali müşavir olmaya hak kazanan Aylin Akdeniz, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndan iş yeri açma ruhsatnamesini alarak iş hayatına atıldı.

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29 Oca 2024 - 12:54 - Gündem

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