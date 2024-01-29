Kandıra'da 972 m² arsa icradan satılık

T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

2023/199 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/199 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 251 Parsel, Konu taşınmaz; Kandıra-İzmit ...

Adresi : Çakırcaali Mahallesi Karasakallar Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 972,82 m2

Kıymeti : 2.649.930,00 TL

KDV Oranı : %20

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Artırma Bilgileri