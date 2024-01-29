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KATİLLER İZMİT’TE İDAM EDİLDİ

12 Eylül darbesi sonrası 32,33,34. ve 35.idamlar 41 yıl önce 29 Ocak 1983’te İzmit’te gerçekleştirildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KATİLLER İZMİT’TE İDAM EDİLDİ mask

1981 yılında mensubu oldukları komünist örgüte para bulmak için giriştikleri kuyumcu soygununda kuyumcunun oğlu Hasan Kahveci'yi ve polis memuru Mustafa Kılıç'ı öldüren, emniyet kuvvetlerine ve halka ateş açan, polis otosunu tarayan sol görüşlü militanlar Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur, İzmit'te idam edildi.

29 Oca 2024 - 13:24 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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