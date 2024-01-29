- Siyaset

BTP Darıca'da esnafa ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Hasan Dağkuş ve ekibi esnafı ziyarette bulunarak yerel seçimlerde kendilerine desteklemelerini istedi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BTP Darıca'da esnafa ziyaret mask

Esnaftan olumlu tepkiler aldığını dile getiren Dağkuş;yerel seçimlerde iyi bir sonuç alacaklarını dile getirdi...

29 Oca 2024 - 13:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.906.540 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL