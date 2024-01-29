Esnaftan olumlu tepkiler aldığını dile getiren Dağkuş;yerel seçimlerde iyi bir sonuç alacaklarını dile getirdi...
- Siyaset
BTP Darıca'da esnafa ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Hasan Dağkuş ve ekibi esnafı ziyarette bulunarak yerel seçimlerde kendilerine desteklemelerini istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.