ABD’den Yunanistan’a F-35 jesti, Türkiye’ye F-16 tesellisi!

Kanko, "AK Parti hükümetinin S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ve savunma alanında önemli bir kayba yol açtı" diyerek, bu durumun Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde askeri ve diplomatik dengelerde zayıflamasına neden olduğunu vurguladı. Milletvekili, bu kararın Türkiye'nin NATO içindeki ittifaklarını riske attığını belirtti.

Bu durum Türkiye için yeni güvenlik tehditleri oluşturacaktır!

“Yunanistan ABD’den 8.6 milyar dolara 40 adet F-35 alırken, Türkiye’ye 23 milyar dolara 40 adet F-16 satılıyor. Bu hesap kitapta bir ' özel indirim' mi kaçırdık acaba? Yoksa bu ‘dost kazığı’ mı?” diyen Kanko, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını almasının ve mevcut filosunu modernize etmesinin önemli olduğunu kabul ederken, bunun F-35'lerin yerini tam olarak dolduramayacağını ve Yunanistan'ın F-35 kapasitesine karşı ciddi bir stratejik dezavantaj yaratacağını ifade etti. Milletvekili, "Bu durum, Ege ve Akdeniz'deki askeri dengeleri değiştirecek ve Türkiye için yeni güvenlik tehditleri oluşturacaktır" dedi.

Milletvekili Kanko, hükümetin bu stratejik hatalarının Türkiye'nin uluslararası itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini belirterek, dış politika ve savunma stratejilerinin uzun vadeli çıkarlar ve karşılıklı güven üzerine kurulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bu tür stratejik kararlarda daha öngörülü ve hesaplı olması gerektiğini aynı zamanda Türkiye'nin dış politika ve savunma stratejilerinin geçmiş hatalardan ders alarak daha sağlam, tutarlı ve geleceğe yönelik bir vizyon geliştirmesine de vurgu yaptı.