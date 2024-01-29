CHP, İzmit’te anket yaptırıyor

Esnaf ve hanelere kapı kapı gidilerek İzmitlilerle yüz yüze yapılan anket çalışmasında vatandaşlara; “İzmit Belediyesinin hizmetlerinden memnun musun?”, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i tanıyor musunuz?” ve “ Muharrem Tutuş’u tanıyor musunuz?” ve “Seçimde hangisine oy verirsiniz?” gibi soruların yer aldığı belirtiliyor.
# KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, Kocaeli, kocaeli manset, kocaeli flas haber, kocaeli gündem, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, İzmit, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, CHP Kocaeli, chp izmit, anket, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Muharrem Tutuş, Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.