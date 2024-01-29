CHP, İzmit’te anket yaptırıyor

Esnaf ve hanelere kapı kapı gidilerek İzmitlilerle yüz yüze yapılan anket çalışmasında vatandaşlara; “İzmit Belediyesinin hizmetlerinden memnun musun?”, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i tanıyor musunuz?” ve “ Muharrem Tutuş’u tanıyor musunuz?” ve “Seçimde hangisine oy verirsiniz?” gibi soruların yer aldığı belirtiliyor.