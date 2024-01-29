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ASKF 38.Yaşında!

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun 38’inci kuruluş yıl dönümü bu akşam kutlanacak

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ASKF 38.Yaşında! mask

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1980 yılında kurulurken, 31 Aralık 1985 tarihinde Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu örgütlendi. ASKF’nin 38’inci yıldönümü bu akşam gerçekleştirilecek törenle kutlanacak. Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek kutlama saat 18.30’da başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile milletvekillerinin de bu özel kutlamaya katılmaları bekleniyor. 
# özel, türkiye, Spor

29 Oca 2024 - 14:02 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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