ASKF 38.Yaşında!

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1980 yılında kurulurken, 31 Aralık 1985 tarihinde Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu örgütlendi. ASKF’nin 38’inci yıldönümü bu akşam gerçekleştirilecek törenle kutlanacak. Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek kutlama saat 18.30’da başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile milletvekillerinin de bu özel kutlamaya katılmaları bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.