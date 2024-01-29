Darbedildikten 12 gün sonra yaşamını yitirdi, 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 16 Ocak gecesi 01.00 sıralarında Derince ilçesindeki Harikalar Sahili'nde meydana geldi. Cafer Karaman, henüz bilinmeyen sebeple tartıştığı kişiler tarafından feci şekilde darbedilerek ağır yaralandı. Karaman, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, darbeden kişiler ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Cafer Karaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karaman'ın cenazesi bugün memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Olayı soruşturan polis ekipleri, Karaman'ı darbettikleri iddiasıyla C.K, Ç.B ve 18 yaşından küçük olan A.E.'yı dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.